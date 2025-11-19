В Подмосковье открыли новые вакансии водителей автобусов

19 ноября 2025, 15:36

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Крупнейший пассажирский перевозчик Подмосковья — «Мострансавто» — открывает новые вакансии для водителей. В компанию приглашают опытных специалистов, новичков с водительскими правами категорий B и C, а также ветеранов СВО, сообщили в подмосковном Минтрансе.





Для тех, кто хочет получить профессию с нуля, действует программа профессиональной переподготовки — пройти её могут кандидаты старше 21 года, имеющие среднее профессиональное образование. Компания предлагает официальное трудоустройство и конкурентную зарплату.



Для водителей предусмотрели расширенный соцпакет:

бесплатный проезд в автобусах,

жильё в общежитии или компенсация аренды до 12 000 рублей,

отпуск до 42 дней,

бесплатная форменная одежда,

путёвки для детей в лагеря.