В Подмосковье открыли новые вакансии водителей автобусов

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Крупнейший пассажирский перевозчик Подмосковья — «Мострансавто» — открывает новые вакансии для водителей. В компанию приглашают опытных специалистов, новичков с водительскими правами категорий B и C, а также ветеранов СВО, сообщили в подмосковном Минтрансе.



Для тех, кто хочет получить профессию с нуля, действует программа профессиональной переподготовки — пройти её могут кандидаты старше 21 года, имеющие среднее профессиональное образование. Компания предлагает официальное трудоустройство и конкурентную зарплату.

Для водителей предусмотрели расширенный соцпакет:

  • бесплатный проезд в автобусах,
  • жильё в общежитии или компенсация аренды до 12 000 рублей,
  • отпуск до 42 дней,
  • бесплатная форменная одежда,
  • путёвки для детей в лагеря.
​Фото: Медиасток.РФ
По акции «Приведи друга» сотрудники могут получить премию от 10 000 рублей. Медосмотры проходят за счёт компании. При трудоустройстве водители получают единовременную выплату — 50 000 рублей. Эту сумму выдадут тем, кто ранее не работал в «Мострансавто» или вернулся после перерыва.

Иногородним кандидатам, зарегистрированным дальше чем в 400 км от места работы, компенсируют стоимость проезда раз в полгода — до 10 000 рублей.

В компании уже работают свыше 10 000 водителей. Актуальные вакансии опубликовали на официальном сайте в разделе «О компании» — «Вакансии». Связаться с рекрутерами можно также через Телеграм-бот или по телефонам горячей линии.
Ирина Паршина

