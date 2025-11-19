В Подмосковье открыли новые вакансии водителей автобусов
Крупнейший пассажирский перевозчик Подмосковья — «Мострансавто» — открывает новые вакансии для водителей. В компанию приглашают опытных специалистов, новичков с водительскими правами категорий B и C, а также ветеранов СВО, сообщили в подмосковном Минтрансе.
Для тех, кто хочет получить профессию с нуля, действует программа профессиональной переподготовки — пройти её могут кандидаты старше 21 года, имеющие среднее профессиональное образование. Компания предлагает официальное трудоустройство и конкурентную зарплату.
Для водителей предусмотрели расширенный соцпакет:
- бесплатный проезд в автобусах,
- жильё в общежитии или компенсация аренды до 12 000 рублей,
- отпуск до 42 дней,
- бесплатная форменная одежда,
- путёвки для детей в лагеря.
Иногородним кандидатам, зарегистрированным дальше чем в 400 км от места работы, компенсируют стоимость проезда раз в полгода — до 10 000 рублей.
В компании уже работают свыше 10 000 водителей. Актуальные вакансии опубликовали на официальном сайте в разделе «О компании» — «Вакансии». Связаться с рекрутерами можно также через Телеграм-бот или по телефонам горячей линии.