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«Там Лужков клад зарыл»: Собянин объяснил частую смену плитки в Москве

Собянин: плитку в Москве постоянно перекладывают, чтобы найти клад Лужкова
14 августа 2024, 12:05
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, что в столице постоянно перекладывают плитку, так как ищут клад, закопанный экс-главой города Юрием Лужковым. Так он пошутил на форуме «Территория смыслов».
Он затронул тему упреков властей Москвы из-за чрезмерного благоустройства города.

«Зачем такие деньги тратите, эту плитку несчастную кладете, перекладываете. Собянин копает эти тротуары бесконечно, потому что там Лужков клад зарыл. На самом деле это так, но только не Лужков там зарыл, это современная экономика там зарыта», — пояснил Собянин.



При этом столичный мэр отметил, что все проекты после благоустройства довольно быстро окупаются благодаря большому туристическому потоку.

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В посёлке Снегири отремонтируют школу, построенную более 60 лет назад
14 августа 2024, 11:59

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт здания школы 1962 года постройки планируют провести в дачном посёлке Снегири городского округа Истра, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«В школе, расположенной по адресу: посёлок Снегири, улица Кирова, дом №10а, три этажа, общая площадь здания составляет более 2,8 тыс. квадратных метров. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, капитально отремонтировать объект и поставить туда всё оборудование, необходимое для эксплуатации школы. Работы планируется завершить в 2025 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 340 миллионов 357 тысяч 619 рублей 49 копеек. Заявки принимаются до 30 августа.

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#школа
#капремонт
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С улиц Подмосковья эвакуировали более 3,5 тыс. неправильно припаркованных машин
14 августа 2024, 11:44

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше трёх с половиной тысяч автомобилей эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю за нарушение правил стоянки и остановки, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«На прошлой неделе в Подмосковье на штрафные стоянки было перемещено 3520 машин, припаркованных с нарушением ПДД, это на 46 автомобилей меньше, чем эвакуировали неделей ранее», — отмечается в сообщении.
Больше всего машин-нарушителей эвакуировали на территории Ленинского городского округа: 351. На втором месте недельного антирейтинга оказался округ Красногорск, где эвакуировали 339 автомобилей. Третье место занял округ Мытищи, откуда увезли 313 машин, четвёртое — округ Химки с 306 эвакуированными машинами. А замыкает топ-5 антирейтинга Пушкинский округ, с улиц которого на штрафстоянки переместили 219 машин.

Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, можно по телефону 112, с помощью мобильного приложения «112 МО» или через сайт подмосковного Центра безопасности дорожного движения.

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#подмосковье
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Появились новые подробности по делу о хищении денег у Долиной
Shot: Женщина курьер, которая забрала миллионы Долиной, недавно бросила семью
14 августа 2024, 11:25

РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Женщина курьер, которая забрала миллионы Долиной, недавно бросила семью. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Ранее сообщалось, что было возбуждено уголовное дело о мошенничестве после незаконной продажи квартиры певицы Ларисы Долиной в московском районе Хамовники. Вырученные от продажи деньги попали в руки неизвестных лиц. Позже в квартиру пришли пять человек, которые представились новыми владельцами, но были задержаны полицией.

В рамках расследования правоохранительные органы задержали 53-летнюю женщину, причастную к этому преступлению в подмосковной Балашихе. Ею оказалась Анжела Цырульникова, работающая тренером, имеющая мужа и двоих детей. По информации представителей МВД России, Анжела действовала в качестве курьера, забирая у Ларисы Долиной денежные средства и передавая их мошенникам.

Муж женщины рассказал, что вместе они прожили 20 лет. По его словам, Анжела вела себя странно. Не так давно она неожиданно психанула, собрала свои вещи, забрала детей и уехала на съёмную квартиру в Беляево. После этого они не общались. Супруг утверждает: жена — хороший человек и подобным никогда не занималась. Никаких связей с Украиной у неё не было. После произошедшего супруг забрал детей к себе и перевёз вещи жены обратно.

До этого аферистам удалось при помощи технологии дипфейк сгенерировать живое изображение народной артистки России Ларисы Долиной и взять кредит в 50 миллионов рублей под залог ее дома

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Актовый зал школы в Мытищах обновят к началу учебного года
14 августа 2024, 11:21

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой

В первом корпусе флагманской школы № 6 Мытищ завершается ремонт актового зала. Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая.
Решение провести ремонт было принято по просьбе родителей школьников и руководства учебного заведения.
«Работы идут по графику. В полном объёме выполнены черновая отделка и стяжка пола, заменена система отопления. Обновлена основная часть подвесного потолка, закуплены светильники. На стенах зала появились обои под покраску. Следующим этапом станут чистовая отделка и переборка сцены», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.
По словам главы Мытищ, обновлённый актовый зал будет готов к началу учебного года.

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#мытищи
#юлия купецкая
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#подмосковье
#московская область
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Лесным пожарным Подмосковья передали три новых бульдозера
14 августа 2024, 11:21

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой

Три гусеничных трактора ЧТЗ Б10МБ с передним прямым отвалом передали противопожарным группировкам подмосковных лесничеств, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Тяжёлая гусеничная техника, такая, как бульдозеры Б10МБ, помогает тушить лесные пожары в самых труднодоступных местах. Эти бульдозеры оснащены защитой от падения деревьев и отвалом, способным перемещать более пяти кубометров грунта. Кроме того, эти модели оборудуются так называемыми болотными гусеницами большей ширины, что кратно повышает проходимость машин», — объяснил председатель областного Комлесхоза Евгений Агулов.
Новые бульдозеры передали в распоряжение пожарным Шатурского, Виноградовского-Егорьевского, а также Московского учебно-опытного Сергиево-Посадского филиалов Центрлесхоза.

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#московская область
#подмосковье
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Глава Щёлкова Булгаков провёл совещание по актуальным вопросам округа
14 августа 2024, 10:57

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Еженедельное оперативное совещание провёл глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков с сотрудниками администрации муниципалитета, обсуждалось развитие дополнительного образования, подготовка к отопительному сезону и ряд других вопросов, сообщает пресс-служба округа.
«Вместе с родителями школьников проработали, какие дополнительные занятия и секции нужны в обновлённых школах №3 и №13, где завершаются капитальные ремонты. Например, в школе имени Джанибекова проголосовали за спортивный туризм, дзюдо и самбо. Для этого уже закупили необходимое оборудование», — сказал Андрей Булгаков.
На совещании также был поднят вопрос подготовки многоквартирных домов к зиме. Сейчас там, где это необходимо, ремонтируют внутренние тепловые сети, осушают подвалы и закрывают тепловые контуры. На большинстве объектов работы идут в графике. Отстающих курируют персонально.

Кроме того, собравшиеся обсудили, какой круглогодичный досуг для жителей можно устраивать на Чкаловских озёрах, где завершается благоустройство. Были также подведены промежуточные итоги выполнения поручений жителей. В частности, на территории школы №13 покосили высокую траву, заасфальтировали и расширили тротуар между микрорайонами Потаповский и Чкаловский и установили там ещё четыре светильника.

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#щёлково
#андрей булгаков
#совещание
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Опрос: Более половины учителей заявили о проблемах с обучением детей мигрантов
14 августа 2024, 10:43

Фото: istockphoto/dolgachov

Почти 53% учителей отметили, что у детей мигрантов имеются серьёзные проблемы с владением русским языком, а также с освоением общеобразовательных предметов. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС.
В опросе приняли участие 2 064 педагога из школ, расположенных в региональных центрах, городах и сельской местности Ярославской, Челябинской и Новгородской областей, сообщают «Ведомости». Большинство учителей при этом отмечают, что у детей мигрантов нет проблем с общением, они коммуникативны и легко идут на контакт со сверстниками.

На основании исследования эксперты выработали ряд рекомендаций учебным заведениям. Например, предлагается на базе школ организовывать очные и онлайн курсы обучения русскому языку как иностранному. Также рекомендовано создать и продвигать электронные обучающие ресурсы, в том числе приложения для смартфонов. А также повысить доступность дополнительных занятий для детей в целях их культурной адаптации.

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#эксперты
#онлайн
#школы
#мигранты
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Комик Александр Незлобин продал свою недвижимость в России
14 августа 2024, 10:38

РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Комик Александр Незлобин продал свою недвижимость в России. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
В Соединенные Штаты Америки мужчина переехал несколько лет назад. Свою элитную 75-метровой двушку на улице Спиридоновка рядом с Патриаршими прудами он сдавал около двух лет.

«Незлобин продал последнюю московскую квартиру и окончательно оборвал все связи с Россией», — отмечается в посте.

По данным канала, квартира располагается в пятиэтажном доме 1933 года. Арендаторов семья стендапера нашла одновременно со своим отъездом из России. Такие квартиры сдаются в среднем от 250 000 в месяц. За год аренды комик заработал более пяти миллионов рублей.

Александр Незлобин родился 30 июля 1983 года в городе Полевской Свердловской области. Окончив школу, Незлобин поступил на экономический факультет Уральского государственного экономического университета. К слову, иногда он рассказывает о жизни за границей, признаваясь, что порой ему было непросто на новом месте в плане денег и реализации.

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#семья
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#квартира
#мужчина
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В балашихинской гимназии №1 проведут капремонт за полмиллиарда рублей
14 августа 2024, 10:30

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Здание гимназии №1 в Балашихе, расположенное по адресу: шоссе Энтузиастов, дом №56, планируют капитально отремонтировать, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политики Московской области.
Трёхэтажное здание, которое занимает гимназия, было построено 50 лет назад, его общая площадь составляет более 6 тысяч квадратных метров.

«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, капитально отремонтировать объект и поставить туда всё оборудование, необходимое для функционирования учебного заведения. Завершение работ запланировано на 2025 год», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 555 миллионов 194 тысячи 807 рублей 58 копеек, заявки принимаются до 30 августа.

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#балашиха
#капремонт
#гимназия
#школа
#капитальный ремонт
#комитет по конкуретной политике мо
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