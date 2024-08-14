«Там Лужков клад зарыл»: Собянин объяснил частую смену плитки в Москве

Фото: сайт Кремля
Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, что в столице постоянно перекладывают плитку, так как ищут клад, закопанный экс-главой города Юрием Лужковым. Так он пошутил на форуме «Территория смыслов».
Он затронул тему упреков властей Москвы из-за чрезмерного благоустройства города.
При этом столичный мэр отметил, что все проекты после благоустройства довольно быстро окупаются благодаря большому туристическому потоку.
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«Зачем такие деньги тратите, эту плитку несчастную кладете, перекладываете. Собянин копает эти тротуары бесконечно, потому что там Лужков клад зарыл. На самом деле это так, но только не Лужков там зарыл, это современная экономика там зарыта», — пояснил Собянин.
При этом столичный мэр отметил, что все проекты после благоустройства довольно быстро окупаются благодаря большому туристическому потоку.
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Элина Позднякова