«Там Лужков клад зарыл»: Собянин объяснил частую смену плитки в Москве

Почти 53% учителей отметили, что у детей мигрантов имеются серьёзные проблемы с владением русским языком, а также с освоением общеобразовательных предметов. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС.