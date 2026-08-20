Таможня Домодедово изъяла брендовые вещи на 9,3 млн у пассажирки из ОАЭ
В аэропорту Домодедово таможенники задержали 22-летнюю россиянку, прибывшую из Шарджи (ОАЭ), с незадекларированными товарами известных брендов на сумму 9,3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Домодедовской таможни.
Инспекторы остановили пассажирку на «зеленом» коридоре в ходе выборочного контроля. В чемодане девушки нашли кольцо Cartier, колье, сумки, кошельки и обувь Chanel, сумку Louis Vuitton, аксессуары Hermes, Phoebe Philo и Loewe. Всего таможенники изъяли 38 изделий.
Пассажирка пояснила, что подруга попросила передать эти вещи для своего брата. Она знала о таможенных правилах, но декларировать дорогостоящие товары не стала. Экспертиза показала, что вся продукция оригинальная, украшения выполнены из сплавов драгоценных металлов и золота 750 пробы со вставками из жемчужного и ювелирного стекла.
В отношении нарушительницы возбудили дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ: «Недекларирование товаров». Она выплатила штраф в 2,3 миллиона рублей и оформила обратный вывоз товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС.
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