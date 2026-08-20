Таможня Домодедово изъяла брендовые вещи на 9,3 млн у пассажирки из ОАЭ

20 августа 2026, 10:18

Фото: пресс-служба Домодедовской таможни

В аэропорту Домодедово таможенники задержали 22-летнюю россиянку, прибывшую из Шарджи (ОАЭ), с незадекларированными товарами известных брендов на сумму 9,3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Домодедовской таможни.