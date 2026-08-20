Бывший муж преследует россиянку и угрожает ей убийством после развода
Жительница Екатеринбурга по имени Марина обвинила бывшего мужа в постоянном преследовании и угрозах расправой. Об этом сообщает местное издание Е1.RU.
По словам женщины, мужчина, который имеет криминальное прошлое проблемы с наркотиками, присылает ей сообщения с оскорблениями, угрозами и пугающими видеозаписями. Марина опасается за свою жизнь и безопасность ребенка, она неоднократно обращалась в полицию.
Конфликт между бывшими супругами разгорелся на фоне имущественного спора из-за автомобиля. Екатеринбурженка утверждает, что бывший муж незаконно переоформил машину на себя, однако суд признал сделку недействительной. После этого угрозы, по ее словам, участились.
В конце июля мужчина, не имея водительских прав, сел за руль и направился к даче Марины, сопроводив это сообщениями с угрозами расправы. Женщина обратилась в полицию, и злоумышленника вовремя остановили сотрудники ГИБДД, выписав ему штраф за вождение в нетрезвом виде.
Однако в возбуждении уголовного дела правоохранители отказали. Сам мужчина отрицает намерение причинить бывшей жене вред и утверждает, что готовит встречные иски из-за имущественных разногласий.
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