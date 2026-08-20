Бывший муж преследует россиянку и угрожает ей убийством после развода

20 августа 2026, 09:37

Екатеринбурженка обвинила бывшего мужа в преследовании и угрозах расправой

Фото: iStock/Favor_of_God

Жительница Екатеринбурга по имени Марина обвинила бывшего мужа в постоянном преследовании и угрозах расправой. Об этом сообщает местное издание Е1.RU.