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Сильное землетрясение произошло в российском регионе

У побережья Курильских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4
Фото: iStock/allanswart

У побережья острова Парамушир на Курилах зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC).



Аппаратура зарегистрировала подземные толчки в 20 августа в 05:07 по местному времени (19 августа в 21:07 по московскому). Их эпицентр находился в 130 километрах южнее города Северо-Курильска, в котором проживают около 2400 человек. В свою очередь очаг залегал на глубине 40 километров.

По оценкам сейсмологов, землетрясение с такой магнитудой является сильным и способно привести к умеренным разрушениям. Тем не менее, информация о пострадавших и повреждениях не поступала. Угроза цунами в регионе также не объявлялась.

Ранее сообщалось, что возле восточного побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5.

Лидия Пономарева

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