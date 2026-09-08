Таможня Домодедово изъяла у пассажирки каску времен Первой мировой войны
Сотрудники Домодедовской таможни нашли в багаже пассажирки французскую военную каску образца 1915 года. Девушка прилетела из Лондона через Каир и направилась через «зеленый» коридор без декларации. Об этом сообщила пресс-служба Домодедовской таможни.
27-летнюю россиянку остановили во время выборочного контроля. В чемодане инспекторы обнаружили стальной шлем с латунной накладкой и надписью «Soldat de la Grande Guerre 1914-1918».
Пассажирка рассказала, что купила предмет во французском сувенирном магазине. Каску она планировала подарить родственнику. По ее словам, о правилах ввоза культурных ценностей и необходимости оформить документы она не знала.
Эксперты признали находку культурной ценностью. Шлем разработал французский генерал Огюст Луи Адриан свыше века назад. Такие каски использовали армии нескольких государств во время Первой мировой войны.
Таможенники изъяли предмет и возбудили административное дело о недекларировании товаров. Пассажирке грозит штраф, кроме того, суд может конфисковать каску.
Для ввоза культурных ценностей в Россию необходимо подать пассажирскую таможенную декларацию и представить заключение уполномоченного эксперта.
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