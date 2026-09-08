Таможня Домодедово изъяла у пассажирки каску времен Первой мировой войны

08 сентября 2026, 10:55

Фото: пресс-служба Домодедовской таможни

Сотрудники Домодедовской таможни нашли в багаже пассажирки французскую военную каску образца 1915 года. Девушка прилетела из Лондона через Каир и направилась через «зеленый» коридор без декларации. Об этом сообщила пресс-служба Домодедовской таможни.