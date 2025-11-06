В российском регионе электричка с пассажирами застряла в лесу
В четверг, 6 ноября, пригородный поезд, следовавший с пассажирами из Асбеста в Екатеринбург, совершил внеплановую остановку на перегоне у станции «Чапаевская». Об этом пишет URA.RU.
Из-за технической неисправности состав остановился в лесной зоне. Уральская транспортная прокуратура подтвердила эту информацию.
Хотя один состав был вынужденно остановлен, движение других пригородных и магистральных поездов на этом участке не прекратилось и шло по расписанию. Правоохранительные органы начали служебную проверку для выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего.
