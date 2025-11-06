В российском регионе электричка с пассажирами застряла в лесу

06 ноября 2025, 10:51

Следовавшая в Екатеринбург электричка с пассажирами сломалась в лесу

Фото: iStock/Kirill Sirotiuk

В четверг, 6 ноября, пригородный поезд, следовавший с пассажирами из Асбеста в Екатеринбург, совершил внеплановую остановку на перегоне у станции «Чапаевская». Об этом пишет URA.RU.