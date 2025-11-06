«Пистолет вместо хэппи-энда»: В Москве школьник стал жертвой киберразбоя

06 ноября 2025, 11:14

СК возбудил дело о разбое после нападения на школьника из-за цифровых активов

Фото: Istock/Ekaterina79

В Москве трое молодых людей угрожали 16-летнему подростку пистолетом и заставили его перевести цифровые открытки стоимостью 60 тысяч рублей. Об этом сообщает столичный СК.