«Пистолет вместо хэппи-энда»: В Москве школьник стал жертвой киберразбоя
В Москве трое молодых людей угрожали 16-летнему подростку пистолетом и заставили его перевести цифровые открытки стоимостью 60 тысяч рублей. Об этом сообщает столичный СК.
По информации следствия, инцидент произошёл 3 ноября. Злоумышленники предложили подростку снять видеоролик и встретили его на станции метро «Пушкинская». В машине они достали пистолет, выстрелили в воздух и потребовали перевести цифровые открытки. Подросток отдал телефон, и преступники перевели активы себе.
Затем правонарушители увидели на телефоне приложение для криптовалюты. Школьник сказал, что у него на счету более 9 миллионов рублей, и пообещал перевести деньги за своё освобождение. Преступники поверили и отпустили его. После этого юноша обратился в полицию.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Разбой» и «Вымогательство». Подозреваемых задержали в Калужской области.
