Рабочего арктической станции растерзали медведи в Канаде
Стали известны подробности смертельной атаки белых медведей на сотрудника радиолокационной станции на Канадском Арктическом архипелаге. Об этом сообщает The Canadian Press.
В начале августа 2024 года на удалённом объекте на острове Бревурт два медведя растерзали 34‑летнего Кристофера Беста, который обслуживал станцию ПВО. В свободное время он увлекался фотографией и публиковал снимки белых медведей в соцсетях. Родственники опасались за его безопасность, но он уверял их, что снимает животных с большого расстояния.
8 августа по указанию смотрителя острова Бест вышел на улицу, чтобы сфотографировать медведя, которого тот заметил неподалёку от станции. Пройдя мимо знака о полярных хищниках и свернув за угол, мужчина наткнулся на одного из животных. Оказалось, это был второй хищник.
Он напал на Беста, и вскоре к нему присоединился первый. Один из сотрудников станции видел случившееся. Сначала он попытался отпугнуть животных, затем выстрелил в одного из медведей. Тот погиб на месте, а второй убежал. Жертве уже нельзя было помочь.
Коллеги погибшего считают, что трагедию можно было предотвратить. Они требуют установки ограждений и датчиков движения на территории станции.
Читайте также: