Рабочего арктической станции растерзали медведи в Канаде

12 ноября 2025, 18:36

Белые медведи растерзали хотевшего их сфотографировать мужчину в Канаде

Фото: istockphoto/Samuel Roden

Стали известны подробности смертельной атаки белых медведей на сотрудника радиолокационной станции на Канадском Арктическом архипелаге. Об этом сообщает The Canadian Press.