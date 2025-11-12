В Смоленской области бизнесмен пойдет под суд за контрабанду бивней мамонта
Предприниматель из Смоленской области окажется на скамье подсудимых за попытку вывезти бивни мамонтов и их фрагменты из России. Об этом сообщают «Ведомости».
Инцидент произошел в ноябре 2022 года, когда мужчина попытался отправить останки доисторических животных в Белоруссию. Общая стоимость контрабанды составляет 16 миллионов рублей.
Несмотря на то что бивни мамонтов часто встречаются в тундре, они представляют собой палеонтологическую ценность из-за своего возраста. Вывоз таких находок требует разрешения от министерства культуры.
Среди ученых до сих пор нет консенсуса, что же привело к вымиранию мамонтов и других крупных млекопитающих, исчезнувших на рубеже плейстоцена и голоцена (нашего времени) около 10 тысяч лет назад. Есть исследователи, которые связывают это с деятельностью человека, который к тому времени уже расселился по планете. Другие ученые склоняются к климатической теории — потепление климата способствовало изменению тех ландшафтов, на которых обитали эти животные.
