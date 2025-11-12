Называл алабая «невестой»: Зоофила депортируют из Черногории в Россию за насилие над животными

12 ноября 2025, 21:37

Зоофила депортируют из Черногории в Россию за насилие над животными

Фото: istockphoto/Dzurag

Мужчину из Рязани, называющего себя трансгендером* и заявляющего о своей «зоосексуальности» под именем «Фосса», готовятся депортировать из Черногории в Россию за публикацию роликов с жестоким обращением с собаками.