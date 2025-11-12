Достижения.рф

Называл алабая «невестой»: Зоофила депортируют из Черногории в Россию за насилие над животными

Фото: istockphoto/Dzurag

Мужчину из Рязани, называющего себя трансгендером* и заявляющего о своей «зоосексуальности» под именем «Фосса», готовятся депортировать из Черногории в Россию за публикацию роликов с жестоким обращением с собаками.



Как пишет телеграм-канал издания «Газета.ру», программист несколько лет назад уехал за границу, где местные защитники животных обнаружили и предоставили в полицию кадры с насилием. Его задержали и намереваются выдворить на родину.

В России ему тоже может грозить уголовное преследование. По сведениям СМИ, ещё до отъезда он держал белого алабая и называл его «невестой».

