Танцевальный коллектив из Каширы выиграл Гран-при на конкурсе «Танцевальный триумф»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
23 ноября в Москве состоялся Международный фестиваль-конкурс «Танцевальный триумф», организованный движением «Созвездие детских талантов» при поддержке Комитета общественных связей и молодёжной политики Москвы, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
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Дайана Хусинова