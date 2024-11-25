В Кашире состоялся концерт в честь Дня матери

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
В Доме культуры имени Ленина состоялся праздничный концерт, посвящённый матерям, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Среди участниц мероприятия были многодетные мамы и те, кто воспитывает приёмных и особенных детей. Почётными гостями праздника стали глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов, председатель окружного Совета депутатов Сергей Буров, священник Евгений Муравьёв и представители администрации и депутатского корпуса.
Концерт начался с театральной постановки молодых участников студии «Каданс». Они обратились к женщинам-матерям со словами любви. Театр танца «Те самые» показал великолепное жанровое представление, персонажи которого будто сошли с полотен великих фламандских художников . Ансамбль Московской областной филармонии «Русский тембр» под руководством Вячеслава Кузьминского поразил зрителей исполнением русских песен, музыкальных иллюстраций к повести А. С. Пушкина «Метель» и других композиций. Вместе с ансамблем выступила солистка Московской областной филармонии Елизавета Антонова, которая исполнила известные песни «Поговори со мною, мама», «Выйду на улицу» и другие. Читайте также:
Каширяне собирают помощь для больных детей в рамках акции «Коробка храбрости»
Врачи каширской больницы провели выездной осмотр жителей деревни Руново
В Подмосковье откроют выставку «Кашира – южный рубеж обороны Москвы»
«Мама — это слово знакомо с самого детства. Все знают: мама оберегает, мама – самая лучшая. Быть мамой – это нелегкий труд, наполненный ежедневными заботами о семье, доме. И еще большим чувством любви к своим детям. С праздником вас, дорогие мамы! Пусть ваши сердца как можно меньше омрачаются тревогой! Продолжайте дарить вашу любовь и наполнять светом нашу жизнь!» — сказал Шувалов.
Каширяне собирают помощь для больных детей в рамках акции «Коробка храбрости»
Врачи каширской больницы провели выездной осмотр жителей деревни Руново
В Подмосковье откроют выставку «Кашира – южный рубеж обороны Москвы»
Дайана Хусинова