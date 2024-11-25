В Кашире состоялся концерт в честь Дня матери

«Мама — это слово знакомо с самого детства. Все знают: мама оберегает, мама – самая лучшая. Быть мамой – это нелегкий труд, наполненный ежедневными заботами о семье, доме. И еще большим чувством любви к своим детям. С праздником вас, дорогие мамы! Пусть ваши сердца как можно меньше омрачаются тревогой! Продолжайте дарить вашу любовь и наполнять светом нашу жизнь!» — сказал Шувалов.

