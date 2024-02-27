Танцоры из Реутова приняли участие в международных соревнованиях

Фото: Ксения Казакова
«Танец для нас – это образ жизни»: воспитанники школы «Лига танцев» из Реутова выступили на международных соревнованиях. Об этом сообщил корреспондент.
Международные соревнования по спортивным бальным танцам прошли в Минске.
Подмосковные танцоры Алина Чернухина и Максим Кирилюк выступили в пяти категориях:медленный вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот и квикстеп.
Стоит отметить, что по итогам спортсмены заняли пятое место. Следующие соревнования, в которых примут участие Алина и Максим пройдут уже в Москве.
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Подмосковные танцоры Алина Чернухина и Максим Кирилюк выступили в пяти категориях:медленный вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот и квикстеп.
«У судей обычно есть несколько критериев, по которым они оценивают пары. Конечно же, это техническая составляющая, артистизм, внешний вид пары и так далее. Мне очень приятно, что наши дети, помимо техники, показали яркие эмоции и были невероятно красивы в одних из самых лучших костюмах. Мы получили огромное количество комплиментов. Ну, и в целом, все вместе насладились танцем», —поделилась тренер школы «Лига танцев» Юлия Чернухина.
Стоит отметить, что по итогам спортсмены заняли пятое место. Следующие соревнования, в которых примут участие Алина и Максим пройдут уже в Москве.
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Мира Полтева