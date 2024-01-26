Танцовщица умерла после съеденной пачки печенья 

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В Коннектикуте скончалась танцовщица из Нью-Йорка после того, как съела пачку печенья. Как выяснилось в процессе расследования ее смерти, в печенье находился арахис, который не был указан в составе на упаковке, и который вызвал анафилактический шок.
Орла Баксендейл умерла вскоре после вечеринки в Коннектикуте, где она съела печенье. Адвокаты семьи покойной заявили о смерти от анафилактического шока и указали, что продукт был приобретен в сети Stew Leonard's у оптового продавца Cookies Unlimited. Прокуроры выдвинули обвинения в грубой халатности и небрежности со стороны производителя и продавцов, не разгласивших информацию о содержании арахиса в продукте.
Бакалейщик и официальные представители здравоохранения Коннектикута предупреждают о флорентийском печенье, продаваемом под брендом Stew Leonard's, в магазинах Дэнбери и Ньюингтоне, приобретенном с 6 ноября по 31 декабря. Людей с аллергией на орехи просят немедленно избавиться от продукта или вернуть его в магазин и при необходимости обратиться за медицинской помощью.
Генеральный директор сети, Стью Леонард-младший, выразил соболезнования семье покойной и заявил, что оптовый торговец, у которого было приобретено печенье, не предоставил необходимую информацию о содержании арахиса. В настоящее время производится расследование случая, а магазин принимает дополнительные меры для обеспечения безопасности своих клиентов.
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Орла Баксендейл умерла вскоре после вечеринки в Коннектикуте, где она съела печенье. Адвокаты семьи покойной заявили о смерти от анафилактического шока и указали, что продукт был приобретен в сети Stew Leonard's у оптового продавца Cookies Unlimited. Прокуроры выдвинули обвинения в грубой халатности и небрежности со стороны производителя и продавцов, не разгласивших информацию о содержании арахиса в продукте.
Генеральный директор сети, Стью Леонард-младший, выразил соболезнования семье покойной и заявил, что оптовый торговец, у которого было приобретено печенье, не предоставил необходимую информацию о содержании арахиса. В настоящее время производится расследование случая, а магазин принимает дополнительные меры для обеспечения безопасности своих клиентов.
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Артем Кузьмин