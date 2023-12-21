«Один ребенок умер, трое в детдоме»: В неблагополучной семье девочка отравилась метадоном

Осужденный в РФ за шпионаж гражданин США Пол Уилан заявил, что чувствует себя «брошенным» властями Штатов. Пол считает, что решение Белого дома не добавлять его в сделки по обмену это «серьезное предательство». Об этом он рассказал телеканалу BBC в телефонном разговоре.