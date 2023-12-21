«Один ребенок умер, трое в детдоме»: В неблагополучной семье девочка отравилась метадоном

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Экспертиза обнаружила метадон в организме двухмесячной девочки, которая умерла в квартире на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге. По версии следствия, наркотик мог попасть с молоком матери.
Как сообщает телеграм-канал Mash на Мойке, в октябре врачи приехали на вызов о клинической смерти младенца. Сохранить жизнь малышке не удалось, в больницу ей поставили диагноз «синдром внезапной детской смерти». По словам отца, он ночью проснулся и заметил, что ребенок не подает признаков жизни. Родители вызвали скорую, но уже было поздно. Тело малышки отправили в морг для установления точной причины смерти.
Спустя месяц экспертиза показала, что у ребенка в крови, на стенках желудка, в печени и в тонком кишечнике обнаружено наркотическое вещество метадон. Вероятнее всего, оно попало в оргазм девочки во время грудного вскармливания.
Отмечается, что семья неблагополучная. Отец несколько раз был судим по 228-й статье (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Всего у пары было пятеро детей — один скончался от рака, трое в детском доме. Мать лишена родительских прав.
В отношении матери могут возбудить 2 уголовных дела: за оставление в опасности и неисполнение обязанностей родителя.
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Спустя месяц экспертиза показала, что у ребенка в крови, на стенках желудка, в печени и в тонком кишечнике обнаружено наркотическое вещество метадон. Вероятнее всего, оно попало в оргазм девочки во время грудного вскармливания.
В отношении матери могут возбудить 2 уголовных дела: за оставление в опасности и неисполнение обязанностей родителя.
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Алина Юрчак