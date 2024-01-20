В приамурском поселке в пожаре погиб 2-летний ребёнок

Фото: iStock/Kara Capaldo
2-летний ребенок скончался во время пожара в деревянном доме на две квартиры в посёлке Горный Зейского муниципального округа в Приамурье.
Родителей не было дома в момент пожара. Они ушли в магазин. РИА Новости пишет, что пожар случился в пятницу днём. С огнём боролись два пожарных поста противопожарной службы Амурской области, добровольцы, три единицы техники.
Спустя полтора часа возгорание ликвидировали. До обеда субботы спасатели разбирали конструкции сгоревшего дома, чтобы достать тело ребенка.
Прокуратура Приамурья сообщает, что в доме были проблемы с электрической проводкой. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в результате пожара.
За минувшие сутки в области случилось 9 бытовых пожаров. Трое детей погибли: двое в Ивановском округе и один в Зейском.
Ранее сообщалось, что семья из пяти человек погибла в результате взрыва газа и пожара в частном доме в Махачкале. Последним умер отец. Telegram-канале Республиканской клинической больницы пишет, что в четверг утром в частном доме на улице Газопроводной в Махачкале взорвался газ и вспыхнул пожар.
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«По прибытии на место обнаружено, что дом горел открытым пламенем, из лопнувших от температуры стекол в окнах вырывались клубы черного дыма»,- сказано в сообщении амурского центра ГЗ и ПБ.
Прокуратура Приамурья сообщает, что в доме были проблемы с электрической проводкой. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в результате пожара.
За минувшие сутки в области случилось 9 бытовых пожаров. Трое детей погибли: двое в Ивановском округе и один в Зейском.
Ранее сообщалось, что семья из пяти человек погибла в результате взрыва газа и пожара в частном доме в Махачкале. Последним умер отец. Telegram-канале Республиканской клинической больницы пишет, что в четверг утром в частном доме на улице Газопроводной в Махачкале взорвался газ и вспыхнул пожар.
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В Махачкале погибла семья с маленькими детьми после взрыва газа в частном доме
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Мария Фирсова