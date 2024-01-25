В Самарской области погибла женщина и её маленькая дочь из-за газа

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Уголовное дело по факту смерти женщины и её дочери в возрасте полутора лет возбудили самарские следователи.
Семья отравилась угарным газом в частном доме в поселке Серноводск в Самарской области.
По предварительным данным, смерть наступила 23 января из-за острого отравления окисью углерода. В частном доме ненадлежащим образом работала газовая система отопления, пишет «МК».
Ранее сообщалось, что в Новотроицке в Оренбургской области обрушилась канализационно-насосная станция. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник. Отмечается, что под завалами могут находиться 7 человек. По предварительным данным, два человека погибли, еще трое пострадали.
Согласно информации источника, в здании взорвался газовый баллон. С пострадавшими установлена связь. В настоящий момент в городе введён режим ЧС.
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По предварительным данным, смерть наступила 23 января из-за острого отравления окисью углерода. В частном доме ненадлежащим образом работала газовая система отопления, пишет «МК».
Согласно информации источника, в здании взорвался газовый баллон. С пострадавшими установлена связь. В настоящий момент в городе введён режим ЧС.
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Мария Фирсова