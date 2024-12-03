Таролог Крылова: Близнецов ждут приятные новости и рабочие поездки в декабре

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В декабре Близнецов будут ждать приятные новости и поездки, связанные с работой или бизнесом. Об этом рассказала нумеролог, таролог и психолог Виктория Крылова. По ее словам, у представителей этого воздушного знака появится возможность хорошо заработать в последний месяц 2024 года.
«Однако им важно будет наладить отношения с любимым человеком — перестать к нему придираться и постоянно обижаться. В противном случае успеха не будет и в делах», — отметила она в беседе с «Москвой 24».В то же время регрессолог, экстрасенс и таролог Аделина Панина поделилась гороскопом для Близнецов на весь следующий год. В разговоре с «Вечерней Москвой» она рассказала, что для представителей данного знака 2025 год станет периодом, полным возможностей и новых горизонтов.
В любви Близнецов в 2025 году будут ждать увлекательные и динамичные события, в карьере — шанс для дальнейшего развития, в доходах — новые источники заработка.
«Будьте открыты к новым возможностям, готовы к переменам и стремитесь к самосовершенствованию во всем, что вы предпринимаете. Пусть этот год станет для вас временем роста, достижений и радостных событий. Верьте в себя, доверяйте своим способностям и идите вперед с оптимизмом и уверенностью», — подчеркнула эксперт.Читайте также:
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