Депутат предложил сделать выходной родителям 1 сентября

04 августа 2025, 01:58

Дмитрий Гусев: родители получат оплачиваемый выходной в День знаний с 2025 года

Фото: Istock/ANGHI

Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев предложил ввести оплачиваемый выходной для родителей 1 сентября, а глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов анонсировал введение должности медсестры-специалиста в школах.





Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев выступил с инициативой сделать 1 сентября оплачиваемым выходным днём для родителей школьников.



Об этом он заявил в интервью РИА Новости. Парламентарий подчеркнул, что для семей, особенно где дети идут в первый класс, этот день связан с волнением и гордостью, но работодатели часто не предоставляют возможности присутствовать на линейках:





«Кто-то заставляет брать отгул за свой счёт, кто-то вычитает этот день из отпуска».