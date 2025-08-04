Депутат предложил сделать выходной родителям 1 сентября
Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев предложил ввести оплачиваемый выходной для родителей 1 сентября, а глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов анонсировал введение должности медсестры-специалиста в школах.
Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев выступил с инициативой сделать 1 сентября оплачиваемым выходным днём для родителей школьников.
Об этом он заявил в интервью РИА Новости. Парламентарий подчеркнул, что для семей, особенно где дети идут в первый класс, этот день связан с волнением и гордостью, но работодатели часто не предоставляют возможности присутствовать на линейках:
«Кто-то заставляет брать отгул за свой счёт, кто-то вычитает этот день из отпуска».
Гусев призвал коллег из всех фракций поддержать предложение, чтобы семьи могли без стресса разделить радость Дня знаний.