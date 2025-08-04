В Telegram появилось 100 мошеннических каналов с «выгодным» перегоном авто из Китая

04 августа 2025, 04:36

Мошенники в Telegram обманывают россиян при заказе автомобилей из Китая

Фото: iStock/JuYochi

Компания BI.ZONE выявила около 100 мошеннических каналов в Telegram, предлагающих россиянам «выгодный» перегон автомобилей из Китая с использованием двух основных схем обмана.