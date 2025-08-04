В Telegram появилось 100 мошеннических каналов с «выгодным» перегоном авто из Китая
Компания BI.ZONE выявила около 100 мошеннических каналов в Telegram, предлагающих россиянам «выгодный» перегон автомобилей из Китая с использованием двух основных схем обмана.
Специалисты BI.ZONE зафиксировали резкий рост мошеннической активности в Telegram на фоне повышенного спроса на китайские автомобили в России.
Преступники создали порядка 100 каналов с предложениями перегнать авто дешево из любой точки мира. В первом варианте схемы мошенники представляются дилерами: публикуют фото автомобилей, высылают фальшивые договоры с подменными реквизитами и исчезают после получения предоплаты.
Во втором случае аферисты выдают себя за частных доставщиков, требуя полную оплату на личные счета без какого-либо договора. Преступники эксплуатируют интерес к китайским брендам, создавая иллюзию выгодной сделки. Подытожыв, компания отметила ежедневные случаи обмана десятков россиян.
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