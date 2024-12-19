Таролог назвала знаки зодиака, которые встретят свою любовь до конца 2024 года

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Овны, Близнецы, Львы, Весы и Стрельцы могут встретить свою любовь до конца 2024 года. Об этом сообщила таролог и нумеролог Ирина Листовская. По ее словам, первые два знака зодиака могут попасть в центр романтических событий уже в ближайшее время, а Стрельцы и Весы получили карту, говорящую об успехе в личных отношениях.
«Львы могут встретить харизматичного партнера, который станет для них источником вдохновения и энергии. Это будет страстная и динамичная связь», — поделилась эзотерик в беседе с «Москвой 24».В то же время о подробностях личной жизни Рыб, но в 2025 году, рассказала таролог Саона. В разговоре с «Вечерней Москвой» она отметила, что представителей этого знака будет ждать целая палитра эмоций: от нежности и романтики до сложных вызовов.
«Однако февраль может принести кратковременные эмоциональные трудности под влиянием Северного узла, но к середине месяца счастье вернется, вновь наполняя вашу личную жизнь теплом», — пишет издание.Читайте также:
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