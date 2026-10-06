Таролог раскрыла, кого из знаков зодиака ждет судьбоносная встреча осенью

06 октября 2026, 13:02

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Представители семи знаков зодиака могут встретить человека, который способен существенно изменить их жизнь, во второй половине осени. Об этом таролог и нумеролог Виктория Крылова рассказала 6 октября.





По мнению эксперта, Раки сейчас готовы к новым отношениям, хотя могут не осознавать этого, пишет «Москва 24». Им рекомендовали не скрывать свои настоящие чувства: именно искренность, как утверждает Крылова, может привести к судьбоносному знакомству.



Водолеи, по словам таролога, находятся на подъеме и притягивают к себе внимание окружающих. Важный человек может появиться в их жизни благодаря творчеству, проявлению заботы или неожиданному знакомству. Представителям знака советуют меньше анализировать происходящее и позволить событиям развиваться естественно.

























