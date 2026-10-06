Таролог раскрыла, кого из знаков зодиака ждет судьбоносная встреча осенью
Представители семи знаков зодиака могут встретить человека, который способен существенно изменить их жизнь, во второй половине осени. Об этом таролог и нумеролог Виктория Крылова рассказала 6 октября.
По мнению эксперта, Раки сейчас готовы к новым отношениям, хотя могут не осознавать этого, пишет «Москва 24». Им рекомендовали не скрывать свои настоящие чувства: именно искренность, как утверждает Крылова, может привести к судьбоносному знакомству.
Водолеи, по словам таролога, находятся на подъеме и притягивают к себе внимание окружающих. Важный человек может появиться в их жизни благодаря творчеству, проявлению заботы или неожиданному знакомству. Представителям знака советуют меньше анализировать происходящее и позволить событиям развиваться естественно.
Рыбам предстоит быть активнее в общении. Судьбоносная встреча может произойти во время разговора, спора или после неожиданной новости. Крылова считает, что одна вовремя сказанная фраза способна стать началом значимой связи.
Для Весов осень может принести знакомство через серьезный разговор. Таролог отметила, что представители знака сейчас способны лучше видеть ситуацию без иллюзий, благодаря чему могут привлечь честного и надежного человека. Им может оказаться тот, кого Весы прежде недооценивали.
Стрельцы могут встретить важного человека на фоне конфликта или соперничества. Со слов специалиста, внутреннее желание доказать свою правоту способно привести к неожиданному повороту: один из оппонентов в итоге может стать союзником.
Овнам не стоит ждать ярких и необычных обстоятельств для знакомства. Значимый человек может оказаться рядом в самой обычной бытовой ситуации. Крылова посоветовала представителям знака внимательнее присматриваться к окружающим и не игнорировать случайные встречи.
У Козерогов, как утверждает таролог, период связан с ощущением уверенности и удовлетворения своими достижениями. Важный человек может появиться неожиданно, как своеобразная награда за проделанную работу. Представителям знака посоветовали не отказываться от комплиментов и проявленного внимания, поскольку они могут оказаться неслучайными.