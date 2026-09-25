Таролог раскрыла, кому нужно обязательно отправиться в отпуск до конца года
Львам, Девам, Весам, Стрельцам, Водолеям, Ракам и Рыбам рекомендуется запланировать отпуск до конца 2026 года. По мнению таролога и нумеролога Виктории Крыловой, представителям этих знаков сейчас особенно важно сменить обстановку и дать себе возможность полноценно восстановиться.
Львам, как считает специалист, в последнее время может казаться, что они оказались в ситуации, из которой нет выхода. Однако, по ее словам, причина такого состояния скорее в накопившейся усталости и чрезмерной нагрузке. Исправить ситуацию поможет хотя бы временная смена привычной обстановки.
«Отлично будет организовать поездку в одиночку или с самым близким человеком. При этом не надо строить каких-то масштабных планов, главное — просто отдохнуть», — отметила эксперт в интервью с Москвой 24.
Девы сейчас могут находиться в состоянии неопределенности и испытывать трудности с принятием важных решений. До конца года им, по словам Крыловой, будет полезно уехать в спокойное и живописное место. Такая поездка позволит отвлечься от внешнего давления, прислушаться к собственным ощущениям и лучше понять свои желания.
Весам, считает таролог, также необходима передышка. Представители этого знака стали слишком рациональными и сдержанными, поэтому отдых может помочь им расслабиться и позволить себе хотя бы ненадолго отказаться от привычной роли сильного человека. В качестве подходящего варианта Крылова назвала поездку к морю, посещение спа и время в тишине.
Стрельцы, по мнению эксперта, сильно устали от общения, шума и большого количества обязательств. При этом их состояние она связывает не с депрессией, а с обычной перегрузкой. Для восстановления Крылова советует выбрать тихое место, где не будет интернета и большого количества людей. Деревня, лес или горы и возможность побыть наедине с собой сейчас могут оказаться полезнее привычного курортного отдыха.
Срочно отдохнуть, по словам таролога, стоит и Водолеям. Они уже давно находятся на пределе своих возможностей и продолжают держаться из последних сил. Этому знаку подойдет размеренный отдых на природе рядом с водой. При этом важно, чтобы во время поездки была возможность расслабиться, перестать постоянно контролировать время и просто выдохнуть.
«Раки в целом заслужили отдых. Они в последнее время очень много работали, и пора пожинать плоды. Им стоит отправиться туда, где красиво и комфортно. Идеальный вариант: отель у моря, где можно полноценно расслабиться и не заниматься готовкой и уборкой», — подчеркнула эксперт.
Рыбы, как отмечает таролог, сейчас прежде всего стремятся к стабильности и безопасности, поэтому нередко откладывают отпуск из-за финансовых соображений или ощущения, что подходящий момент еще не наступил. Однако в их случае отдых следует воспринимать не как лишние расходы, а как вложение в собственное будущее. Если постоянно переносить поездку, до конца года можно потерять больше, предупредила специалист.