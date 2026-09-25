Таролог раскрыла, кому нужно обязательно отправиться в отпуск до конца года

25 сентября 2026, 13:44

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Львам, Девам, Весам, Стрельцам, Водолеям, Ракам и Рыбам рекомендуется запланировать отпуск до конца 2026 года. По мнению таролога и нумеролога Виктории Крыловой, представителям этих знаков сейчас особенно важно сменить обстановку и дать себе возможность полноценно восстановиться.





Львам, как считает специалист, в последнее время может казаться, что они оказались в ситуации, из которой нет выхода. Однако, по ее словам, причина такого состояния скорее в накопившейся усталости и чрезмерной нагрузке. Исправить ситуацию поможет хотя бы временная смена привычной обстановки.





«Отлично будет организовать поездку в одиночку или с самым близким человеком. При этом не надо строить каких-то масштабных планов, главное — просто отдохнуть», — отметила эксперт в интервью с Москвой 24.

«Раки в целом заслужили отдых. Они в последнее время очень много работали, и пора пожинать плоды. Им стоит отправиться туда, где красиво и комфортно. Идеальный вариант: отель у моря, где можно полноценно расслабиться и не заниматься готовкой и уборкой», — подчеркнула эксперт.