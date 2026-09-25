Глаз расскажет, сколько вам лет на самом деле: ИИ научился видеть старение по сетчатке

25 сентября 2026, 12:43

ИИ определяет биологический возраст по снимку сетчатки

Фото: iStock/by-studio

Исследователи Сеульского национального университета разработали алгоритм, способный оценить биологический возраст человека по изображению сетчатки. Средняя погрешность нейросети составила от 2,5 до 2,7 года. Об этом сообщает журнал GeroScience.