Глаз расскажет, сколько вам лет на самом деле: ИИ научился видеть старение по сетчатке
Исследователи Сеульского национального университета разработали алгоритм, способный оценить биологический возраст человека по изображению сетчатки. Средняя погрешность нейросети составила от 2,5 до 2,7 года. Об этом сообщает журнал GeroScience.
Авторы работы проанализировали почти 30 тысяч фотографий глазного дна, полученных от 7535 человек. Примерно 29,5 тысячи изображений использовали для обучения программы, затем ее результаты проверили на отдельной группе участников.
Разработчики назвали ключевой показатель «ретинальным возрастным разрывом». Он отражает разницу между возрастом, рассчитанным алгоритмом по состоянию сетчатки, и числом лет по паспорту. Превышение «возраста глаза» над календарным возрастом ученые связывают с более быстрым старением организма.
На оценку нейросети влияли заболевания и привычки. При диабете показатель увеличивался в среднем на 2,52 года, при катаракте — на 1,86 года. Возрастная макулярная дегенерация прибавляла около 0,6 года, курение — примерно шесть месяцев.
Сетчатка дает врачам редкую возможность увидеть сосуды и нервную ткань без хирургического вмешательства. Авторы считают, что технология пока подходит прежде всего для исследований больших групп. В перспективе ее могут включить в обычные офтальмологические осмотры и использовать как дополнительный индикатор общего состояния здоровья.
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