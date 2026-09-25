Диспансеризацию до полуночи проведут в девяти медицинских организациях Подмосковья

25 сентября 2026, 11:48

В Московской области 26 сентября пройдёт акция, в рамках которой жители смогут проверить здоровье в вечернее и ночное время. Диспансеризация будет организована в 9 медицинских организациях региона, включая Раменскую, Реутовскую, Павлово-Посадскую и другие больницы.

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Как отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, такой формат позволяет работающим жителям позаботиться о здоровье, не меняя привычный график. По его словам, в течение всего сентября подмосковные поликлиники по субботам попеременно работали по продлённому графику — с утра и до полуночи. За время акции в ней приняли участие более 4,3 тыс. человек.В рамках диспансеризации можно пройти профилактические обследования, оценить ключевые показатели здоровья и получить рекомендации врачей. При выявлении факторов риска или отклонений пациенту предложат дополнительное обследование. Кроме того, для жителей проведут открытые занятия в «Школах здоровья»: специалисты расскажут о профилактике заболеваний, самостоятельном контроле показателей и снижении рисков хронических болезней, а также научат оказывать первую помощь и правильно измерять артериальное давление.Для прохождения диспансеризации потребуются паспорт и полис ОМС. Чтобы сдать анализы, рекомендуется не есть минимум за 4 часа до визита в поликлинику.