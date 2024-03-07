ТАСС: 18 марта в Москве пройдет концерт к 10-летию присоединения Крыма к России

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Митинг-концерт на Красной площади к десятилетию воссоединения Крыма с Россией запланирован на 18 марта, сообщает ТАСС.
Митинг-концерт в Москве станет очередным подтверждением единения россиян и жителей Крыма и Севастополя. Сейчас ведется подготовка к мероприятию.
Ранее сообщалось, что в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, на котором за присоединение высказались 96,7% и 95,6% респондентов. Позже, 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.
Ожидается, что в митинг-концерте в этом году может принять участие и глава государства.
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Ранее сообщалось, что в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, на котором за присоединение высказались 96,7% и 95,6% респондентов. Позже, 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.
«На этой неделе ожидается совещание, где будет обсуждаться сценарий мероприятия», — сообщает ТАСС.
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Мария Федоровцева