Ущерб от действий бывшего замминистра обороны Булгакова составил 1,3 млрд рублей

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Ущерб по делу бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова составил 1,3 миллиарда рублей. Это следует из материалов дела, зачитанных в суде. Уголовное дело связано с поставкой девяти миллионов пайков российским военным по завышенному ценнику.
«В материалах апелляционной жалобы говорится, что следствие считает, что Михайленко обвиняется в поставке девяти миллионов пайков в ВС РФ по завышенной цене, ущерб составил 1,3 миллиарда рублей», — зачитали в Мосгорсуде.
Булгаков занимал соответствующую должность в период с 2008 по 2022 год. Фигурант занимался материально-техническим обеспечением ВС РФ.
Ранее в Кремле прокомментировали арест Дмитрия Булгакова.
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