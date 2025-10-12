ТАСС: Блогер Никита Ефремов* частично признал свою вину по делу об экстремизме

12 октября 2025, 11:45

Никита Ефремов* (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Блогер Никита Ефремов* частично признал вину в ходе допроса по делу о финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)**. Сообщение об этом 12 октября опубликовало ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.