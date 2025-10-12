ТАСС: Блогер Никита Ефремов* частично признал свою вину по делу об экстремизме
Блогер Никита Ефремов* частично признал вину в ходе допроса по делу о финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)**. Сообщение об этом 12 октября опубликовало ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
По версии следствия, предпринимателю вменяют шесть переводов по тысяче рублей на зарубежные счета ФБК**; в материалах отмечается, что по существу обвинения он согласен частично.
После первого допроса в статусе подозреваемого Ефремов* отказался передавать следствию свои гаджеты и пароли, а также заявил, что во время беседы впервые узнал о запрете деятельности, связанной с ФБК**, на территории России.
19 августа ему предъявили обвинение по статье о переводе денег в пользу запрещённой в РФ экстремистской организации. Следствие указывает, что блогер выступал против действующих органов власти, а с сентября 2021 года по февраль 2022 года он переводил средства на нужды запретного сообщества.
Суд в отношении Ефремова* применил меру пресечения в виде запрета отдельных действий.
