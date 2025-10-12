Названа самая невероятная версия исчезновения семьи Усольцевых

12 октября 2025, 11:26

Среди версий пропажи семьи Усольцевых появилась расправа сектантов

Фото: iStock/avtk

Появилась новая и самая невероятная версия исчезновения супругов Усольцевых и их пятилетней дочери: с ними могли расправиться сектанты во время некоего обряда. В то же время она считается самой маловероятной, пишет mk.ru.