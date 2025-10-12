Названа самая невероятная версия исчезновения семьи Усольцевых
Появилась новая и самая невероятная версия исчезновения супругов Усольцевых и их пятилетней дочери: с ними могли расправиться сектанты во время некоего обряда. В то же время она считается самой маловероятной, пишет mk.ru.
За время поисковой операции выдвигались различные версии. Среди них — нападение медведей, следы которых зафиксировал дрон, а также расправа браконьеров, нередко там охотящихся. Еще одна версия — семья специально спряталась ото всех, чтобы начать новую жизнь. Однако ни одна из теорий не нашла подтверждения.
Недавно спасатели выдвинули свою версию: Усольцевы упали в горную расщелину, проверить которую мешают сложные погодные условия.
Ранее выяснилось, что сигнал телефон отца семейства исходит далеко от места поисков. Это породило еще два предположения: либо супруги оставили машину у поселка и уехали куда-то на другой, либо их кто-то увез.
