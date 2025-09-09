ТАСС: ДК им. Кирова в Петербурге национализировали по иску Генпрокуратуры
Арбитражный суд Санкт‑Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и постановил изъять у частных владельцев федеральный памятник архитектуры — Дворец культуры имени С. М. Кирова на Васильевском острове. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Суд обязал ООО «ДК Кирова» передать в собственность Российской Федерации нежилые помещения по адресу: Большой проспект Васильевского острова, дом 83, литера А и литера Б. В удовлетворении встречного иска суд отказал, а к немедленному исполнению решение не привёл, огласила резолютивную часть судья Александра Варенникова. Решение может быть обжаловано в апелляции в течение месяца.
Суд отдельно отметил, что не усмотрел признаков злоупотребления правом в действиях ООО «ДК Кирова», владеющего зданиями с 2017 года, и его совладельцев Алексея и Дениса Семёновых. В заседании прокурор поддержал иск; ответчик, совладельцы и ранее владевшие зданиями профсоюзные организации возражали и просили в иске отказать, а также просили признать отсутствие права собственности РФ на оба здания.
В качестве третьих лиц в деле участвовали Алексей и Денис Семёновы, прежний собственник — Ленинградская федерация профсоюзов, Росимущество, управление Росреестра по Санкт‑Петербургу, Всеобщая конфедерация профсоюзов, Федерация независимых профсоюзов России, комитет по госконтролю, использованию и охране памятников и комитет имущественных отношений Санкт‑Петербурга.
Дом 83, литера А (собственно Дворец культуры) имеет площадь более 20 тыс. кв. м и признан объектом культурного наследия федерального значения. Здание возведено в 1930–1937 годах по проекту архитекторов Ноя Троцкого и Соломона Козака в стиле конструктивизма. Соседнее здание под литерой Б площадью 612 кв. м построено в 1963 году и в состав памятника не входит, однако образует с первым зданием единый хозяйственный комплекс.
