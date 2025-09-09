ТАСС: ДК им. Кирова в Петербурге национализировали по иску Генпрокуратуры

09 сентября 2025, 22:19

Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

Арбитражный суд Санкт‑Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и постановил изъять у частных владельцев федеральный памятник архитектуры — Дворец культуры имени С. М. Кирова на Васильевском острове. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.