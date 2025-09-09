В Петербурге задержали педофила за изнасилование подростка из Таджикистана
В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 40-летнего уроженца Ленобласти, который полгода насиловал 15-летнего подростка из Таджикистана. Об этом сообщает 78.ru.
Как оказалось, педофил работает охранником на одном из частных предприятий и проживает в Петербурге. Его жертвой оказался 15-летний из Всеволожского района Ленобласти, являющийся уроженцем Таджикистана.
На момент совершения преступления школьник обучался в восьмом классе. Мужчина насиловал его на протяжении полугода. Его задержали на улице Крупской в Петербурге.
