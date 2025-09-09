Стало известно об эвакуации из Эрмитажа
В Санкт‑Петербурге эвакуируют сотрудников и посетителей Эрмитажа после сообщения об угрозе. Об этом пишет Telegram‑канал «78.Новости».
По словам авторов публикации, главный вход музея закрыт, на месте работают полиция и Росгвардия. Подробности инцидента уточняются.
«Главный вход [Эрмитажа] закрыт, на месте работают полиция и Росгвардия», — говорится в материале.
Ранее эвакуация из Эрмитажа уже проводилась 7 сентября — тогда причиной также называли сообщение о минировании, и на объекте работали сотрудники Росгвардии, сообщает «Фонтанка». Кроме того, 3 сентября в Липецке эвакуировали автовокзал из‑за возможного минирования; по информации пресс‑службы регионального правительства, в здании работали экстренные службы, отправка рейсов была временно приостановлена.