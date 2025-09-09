Стало известно об эвакуации из Эрмитажа

09 сентября 2025, 16:24

Телеканал 78: Эрмитаж эвакуируют на фоне информации об угрозе

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

В Санкт‑Петербурге эвакуируют сотрудников и посетителей Эрмитажа после сообщения об угрозе. Об этом пишет Telegram‑канал «78.Новости».





По словам авторов публикации, главный вход музея закрыт, на месте работают полиция и Росгвардия. Подробности инцидента уточняются.





