Полиция Петербурга провела рейд после домогательства к девочке: 50 мигрантов депортируют
В результате масштабного профилактического рейда, проведённого полицией Санкт-Петербурга и Ленинградской области, задержаны около 50 нарушивших миграционное законодательство мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Поводом для проведения рейда стало задержание в Мурино иностранца из Средней Азии, который, по данным полиции, приставал к 13-летней девочке. Ребёнку удалось вырваться благодаря вмешательству случайной прохожей. Выяснилось, что мужчина работал каменщиком на одной из строек в регионе, после чего правоохранители провели проверку на его рабочем месте, а также в местах компактного проживания мигрантов в Московском районе Петербурга.
Во время операции некоторые мигранты пытались скрыться от стражей порядка, забираясь на крыши строящихся зданий и сбрасывая строительные лестницы. Однако скрыться не удалось – полицейские поднялись на верхние этажи с помощью строительного лифта и задержали всех беглецов.
В ведомстве подчеркнули, что в рамках мероприятия было проверено почти 300 человек, из них 244 – иностранные граждане из стран ближнего зарубежья. Около 50 из них находились в России с нарушениями миграционного режима.
Все задержанные доставлены в отделы полиции для привлечения к административной ответственности и последующего выдворения за пределы страны.
Кроме того, возбуждено 15 административных дел в отношении компании-работодателя, использовавшей труд нелегальных мигрантов. В МВД подчеркнули, что фирме грозит не только крупный штраф, но и возможная приостановка деятельности.
Полиция продолжает проверку и обещает усилить контроль за соблюдением миграционного законодательства на территории региона.
