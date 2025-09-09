Полиция Петербурга провела рейд после домогательства к девочке: 50 мигрантов депортируют

09 сентября 2025, 11:16

В Петербурге задержали 50 нелегальных мигрантов после рейда на стройке

Фото: iStock/RadekProcyk

В результате масштабного профилактического рейда, проведённого полицией Санкт-Петербурга и Ленинградской области, задержаны около 50 нарушивших миграционное законодательство мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.