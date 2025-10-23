В России могут ограничить международную связь на стационарных телефонах
Ограничение международных звонков на стационарных телефонах предложили рассмотреть как меру борьбы с телефонным мошенничеством. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по информполитике Сергея Боярского.
Депутат отметил, что мошенники перенесли свою активность из мессенджеров WhatsApp* и Telegram на городскую телефонную связь. По его словам, особенно уязвимы пенсионеры. Злоумышленники дозваниваются до дома, а затем, продолжая по сценарию, переводят разговор на мобильный телефон.
В связи с этим Боярский предложил отключать международные входящие на стационарных линиях, предусмотрев удобный механизм восстановления такой услуги для тех, кому она нужна.
Он также призвал ужесточить регулирование виртуальных телефонных станций, через которые можно арендовать номера с городскими кодами, выдавая себя за официальные службы, и ограничить возможности их использования.
Кроме того, парламентарий выразил надежду на скорое внедрение системы идентификации устройств по IMEI: по его мнению, операторы должны дать гражданам возможность привязывать SIM-карту к конкретному устройству, чтобы при установке в другой телефон карта переставала работать — это, по мнению Боярского, сократит риски перевыпуска карт и компрометации аккаунтов и сервисов.
