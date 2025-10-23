В России могут ограничить международную связь на стационарных телефонах

23 октября 2025, 20:42

Депутаты ГД предложили ограничить международную связь на стационарных телефонах

Фото: istockphoto/User10095428_393

Ограничение международных звонков на стационарных телефонах предложили рассмотреть как меру борьбы с телефонным мошенничеством. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по информполитике Сергея Боярского.