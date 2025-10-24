Мошенники забрали у девочки-подростка из Домодедова более 2,5 млн рублей

24 октября 2025, 10:53

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

16-летняя жительница Домодедова отдала мошенникам свыше 2,5 млн рублей. Полиция задержала курьера банды, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Афера началась со звонка неизвестного, который представился доставщиком цветов и сказал, что для получения букета нужно продиктовать код из смс-сообщения. Когда девушка сделала это, разговор прервался.





«Потом жертве начали звонить лжесотрудники «Госуслуг» и Росфинмониторинга. Они внушили девушке, что злоумышленники получили доступ к её персональным данным, а также что её родители финансируют ВСУ», — говорится в сообщении.