В Королёве в День снятия блокады Ленинграда провели акцию «Блокадный хлеб»
В Королёве в День снятия блокады Ленинграда волонтёры организовали традиционную акцию «Блокадный хлеб». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
27 января 1944 года завершилась одна из самых трагических страниц Великой Отечественной войны – полная блокада Ленинграда, длившаяся рекордные 872 дня. Ни один другой город мира не выдерживал такую долгую осаду.
Ещё до официального объявления блокады, с 18 июля 1941 года, в Ленинграде ввели продуктовые карточки. 8 сентября началась полноценная осада города. Хлебная норма постоянно сокращалась. Зимой 1941-1942 годов минимум составил всего 125 граммов хлеба на взрослого ежедневно
Чтобы жители смогли почувствовать всю тяжесть того времени, 27 января на центральной площади города им раздали талоны, которые можно было обменять на ломтик хлеба весом ровно 125 граммов. Так каждый участник лично соприкоснулся с важнейшей страницей истории страны.
Как подчеркнули организаторы, такие мероприятия помогают осознать ценность мирной жизни и уважительно относиться к подвигу предков.
