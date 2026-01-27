В Королёве в День снятия блокады Ленинграда провели акцию «Блокадный хлеб»

27 января 2026, 19:07

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Королёв

В Королёве в День снятия блокады Ленинграда волонтёры организовали традиционную акцию «Блокадный хлеб». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.