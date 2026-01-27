Симфония Шостаковича сменила звонки в школах Реутова в День снятия блокады

27 января 2026, 17:17

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Школы Реутова 27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, присоединились к патриотической акции. Вместо привычного звонка в коридорах и классах звучали фрагменты легендарной «Ленинградской симфонии» Дмитрия Шостаковича, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.





Это произведение считается символом силы духа ленинградцев в блокадные годы. Композитор начал работу над партитурой в осаждённом городе. А исполнение симфонии в блокадном Ленинграде 9 августа 1942 года стало актом гражданского мужества, вселившим надежду в сердца защитников и жителей города.

«В классах также провели тематические уроки мужества. Педагоги рассказали о ключевых этапах обороны Северной столицы, о прорыве блокадного кольца и значении Ленинградско-Новгородской операции, которая 27 января 1944 года привела к полному освобождению города. Учащиеся узнали о 872 днях изоляции, о норме хлеба и о «Дороге жизни», спасшей тысячи жителей», – рассказали в администрации.