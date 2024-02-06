ТАСС: В портах Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за угрозы БПЛА

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В портах Выборг, Приморск, Усть-Луга и Высоцк в Ленинградской области введен режим повышенной готовности из-за украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжения капитанов соответствующих портов, опубликованных на сайте Администрации морских портов Балтийского моря.
«Основание для режима повышенной готовности — возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак беспилотных летательных аппаратов ВС Украины», — указано на сайте (цитата по ТАСС).При этом надо заметить, что капитаны других портов Балтийского моря — Большого и пассажирского портов Санкт-Петербурга и порта Калининграда, подобных распоряжений не публиковали.
Напомним, что 21 января пожар произошел в Морском торговом порту Усть-Луги Ленинградской области. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, возгорание произошло в терминале компании «Новатэк». По предварительной информации, пожар произошел из-за внешнего воздействия.
18 января над территорией Ленинградской области ПВО впервые перехватила украинский БПЛА, целью которого стал Петербургский нефтяной терминал, о чем рассказал его владелец Михаил Скигин.
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Артем Путинцев