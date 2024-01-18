В Петербурге назвали цель атаки украинских беспилотников

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Целью атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ на Санкт-Петербург стал нефтяной терминал. Об этом заявил совладелец Петербургского нефтяного терминала Михаил Скигин в беседе с «Коммерсантом».
Скигин выразил благодарность Министерству обороны РФ и президенту страны Владимиру Путину за быструю работу системы противовоздушной обороны, которая успешно перехватила беспилотник.
Отмечается, что эта атака ВСУ дроном Ленинградской области стала первой с начала спецоперации. По данным Минобороны, средства ПВО успешно сбили дрон примерно в 01:30 мск.
Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что власти города и области постоянно контактируют с силовиками. Идет следствие.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Отмечается, что эта атака ВСУ дроном Ленинградской области стала первой с начала спецоперации. По данным Минобороны, средства ПВО успешно сбили дрон примерно в 01:30 мск.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак