В Казани отметили снижение притока туристов

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В Казани снижается приток туристов в сравнении с показателями начала 2024 года, заявила президент Ассоциации отелей Казани и РТ Инга Гадзаова в беседе с «Татар-информом».
По ее словам, если индустрии удастся сохранить туристическую загрузку отелей на уровне 2024 года, то это будет отличным сценарием.
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«Исходя из того, что мы уже видим с января 2025 года, если сравнивать с аналогичным месяцем прошлого года, разница получится колоссальная. И нет такого числа туристов, которые были в том году», — поделилась эксперт.Гадзаова отметила, что уровень загрузки отелей в новогодние праздники был заметно ниже, чем годами ранее, «в силу определенных обстоятельств».
«Сейчас очень многие переживают за безопасность. Есть ситуации, которые периодически происходят в аэропорту: отсрочка рейсов, план «Ковер». И люди порой, даже бронируя отели, не могут прилететь», — считает она.Читайте также:
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Данил Пономарев