«Татар-информ»: в Росприроднадзоре оценили проект по сохранению снежного барса

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Предложенную Республикой Татарстан инициативу по созданию обновленной программы по сохранению снежного барса поддержали в Росприроднадзоре. Об этом сообщает «Татар-информ».
Как отмечается, проект оценил советник главы Росприроднадзора Амирхан Амирханов. Он также назвал важные направления работы для сохранения этого редкого вида животных — развитие международного сотрудничества, улучшение нормативно-правовой базы, совершенствование сети ООПТ, научные исследования, эколого-просветительская работа с населением и другие.
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«Редкий вид крупных кошек – в Красной книге России и субъектов страны, на территории которых он обитает. Он в красном списке Всемирного союза охраны природы», — подчеркнул советник.Амирханов также добавил, что в России ужесточили ответственность за незаконную добычу барсов, введено уголовное наказание за контрабанду животных.
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Данил Пономарев