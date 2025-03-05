Поселившегося в промзоне Дмитрова лося увезли в национальный парк

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Уникальную операцию по перевозке лося из промзоны Дмитровского округа в национальный парк «Лосиный остров» организовали специалисты подмосковного Охотнадзора, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Лось-двухлетка поселился в промышленной зоне Дмитрова в июне прошлого года. Его начали прикармливать овощами и яблоками, и лось привык к людям и перестал бояться сторожевых собак. При этом лось и люди всё же представляли угрозу друг для друга, поэтому животное было решено увезти в более благоприятное для него место.
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«В начале марта Управление государственного охотничьего контроля (надзора) Московской области организовало операцию по перемещению лося на территорию национального парка «Лосиный остров», так как выпускать привыкшее к людям животное в совсем дикую природу было никак нельзя», — рассказал глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.Ветеринары усыпили лося, затем участники операции с помощью крана подняли его, погрузили в машину и перевезли на новое место обитания, где за благополучием животного будет следить специалисты.
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Лев Каштанов