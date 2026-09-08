Татарский язык уверенно лидирует в цифровом пространстве
Татарский стал самым востребованным языком народов России в «Яндексе»
Татарский язык занял первое место среди языков народов России по количеству обращений и переводов в системе «Яндекса». Об этом «Татар-информу» рассказал директор Института прикладной семиотики Академии наук Татарстана Ринат Гильмуллин.
По его словам, татарский заметно опережает другие национальные языки по цифровой востребованности. Специалист считает, что такой результат стал следствием многолетней системной работы в республике.
«Татарский — лидер в системе "Яндекса" с солидным отрывом. Такое лидерство не возникает просто так, это результат большой системной работы, которая проводится в республике много лет», — отметил Ринат Гильмуллин.Он также подчеркнул, что для сохранения национальных языков важно не ограничиваться их использованием в повседневной жизни, а активно интегрировать их в современные цифровые сервисы.
Чем больше язык присутствует в переводчиках, поиске, приложениях и других технологиях, тем больше возможностей у него оставаться востребованным и развиваться в цифровую эпоху.