Татарский язык уверенно лидирует в цифровом пространстве

08 сентября 2026, 19:49

Татарский стал самым востребованным языком народов России в «Яндексе»

Фото: Istock / blinow61

Татарский язык занял первое место среди языков народов России по количеству обращений и переводов в системе «Яндекса». Об этом «Татар-информу» рассказал директор Института прикладной семиотики Академии наук Татарстана Ринат Гильмуллин.





По его словам, татарский заметно опережает другие национальные языки по цифровой востребованности. Специалист считает, что такой результат стал следствием многолетней системной работы в республике.





«Татарский — лидер в системе "Яндекса" с солидным отрывом. Такое лидерство не возникает просто так, это результат большой системной работы, которая проводится в республике много лет», — отметил Ринат Гильмуллин.