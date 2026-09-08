Российские умные колонки научат говорить на татарском языке

08 сентября 2026, 18:57

Российские умные колонки научатся татарскому языку

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Институт прикладной семиотики Академии наук Татарстана завершил формирование массива данных, необходимого для интеграции татарского языка в голосовые модули умных устройств. Об этом стало известно 8 сентября.





Как сообщил «Татар-информу» директор учреждения Ринат Гильмуллин, объем подготовленного датасета превышает три терабайта аудиоматериалов. Разработанный массив данных может использоваться в различных сценариях — от работы голосового помощника «Гигачата» до функций умных колонок. Со стороны института все необходимые материалы готовы к передаче.





«С нашей стороны уже все готово, дело за компаниями, но у нас есть соглашение о сотрудничестве, поэтому думаю, что это случится в ближайшее время», — прокомментировал Гильмуллин.