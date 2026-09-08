В сентябрьских выборах в Госдуму поучаствуют десять партий
В России стартует масштабная избирательная кампания: с 18 по 20 сентября 2026 года пройдут выборы депутатов Государственной Думы IX созыва. Параллельно в регионах, в том числе в Московской области, состоятся выборы в местные законодательные собрания.
Выборы в Госдуму пройдут по смешанной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам. Всего образовано 225 округов, семь из которых приходятся на новые субъекты РФ: три — в Донецкой Народной Республике, два — в Луганской Народной Республике, а также по одному в Запорожской и Херсонской областях.
Борьбу за думские мандаты ведут десять политических партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР, «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», «Родина» и «Партия прямой демократии». У россиян будет три способа волеизъявления: очно на избирательных участках, дистанционно и на дому.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) организуют в 33 регионах страны. Чтобы принять в нем участие, необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» — сделать это нужно до 23:59 14 сентября. Для традиционного голосования на участке при себе достаточно иметь паспорт.
В Подмосковье выборы депутатов Мособлдумы пройдут в те же даты — с 18 по 20 сентября. Кроме того, для российских граждан, находящихся за границей, организуют голосование за рубежом: избирательные участки планируется открыть более чем в 150 странах мира.
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