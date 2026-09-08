В сентябрьских выборах в Госдуму поучаствуют десять партий

08 сентября 2026, 18:46

Фото: istockphoto/Diy13

В России стартует масштабная избирательная кампания: с 18 по 20 сентября 2026 года пройдут выборы депутатов Государственной Думы IX созыва. Параллельно в регионах, в том числе в Московской области, состоятся выборы в местные законодательные собрания.