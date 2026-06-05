Татарстан и Москва заняли первое место в рейтинге инвестиционного климата России
Татарстан и Москва разделили первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата среди регионов России за 2025 год. Презентация показателей прошла на Петербургском международном экономическом форуме. На ней присутствовал Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина прокомментировала занятое республикой первое место в рейтинге инвестклимата.
«Это закономерный результат системной работы с бизнесом под руководством Рустама Нургалиевича, общая победа Татарстана», — передаёт её слова «Татар-информ».До объявления результатов рейтинга Минуллина сообщила, что Татарстан на 100% выполняет требования Минэкономразвития по соответствию региональному инвестиционному стандарту и ежегодно подтверждает лидерство в Национальном рейтинге инвестклимата.
С 2019 по 2025 год республика удерживала первое место среди регионов, кроме Москвы, и оставалась второй после столицы.