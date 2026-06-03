Татарстан на ПМЭФ предлагает новую стратегию продвижения предприятиям со всей России

03 июня 2026, 19:45

Татарстан на ПМЭФ предлагает новую стратегию продвижения предприятиям РФ

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

На Петербургском международном экономическом форуме на стенде Татарстана предприятиям из разных регионов предлагают общую стратегию продвижения. Это необходимо для того, чтобы заказчики, чьи продукты требуют взаимодействия нескольких производств, могли обсудить все вопросы в одном месте. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель промышленного кластера РТ Сергей Майоров.





Соответствующий комплексный подход вызывает восхищение у клиентов, особенно в условиях экономической нестабильности, продолжил он. Работа над этой стратегией началась в 2026 году.



По его словам, уже сформировано 13,4 млрд рублей технико-коммерческих предложений, заключено 28 контрактов, отгружено продукции на 2,2 млрд рублей. Майоров предположил, что к концу года эта сумма увеличится многократно.





«Уже сегодня в нашей системе задействованы предприятия со всей страны. Мы давно уходим от продвижения конкретных производств. Вместо этого собираем предложения со всей страны в полноценный продукт», — добавил он.