Татарстан претендует на роль пилотного региона для энергозон под ЦОДы нейросетей
Министр цифрового развития Татарстана Илья Начвин сообщил, что республика претендует на роль пилотного региона для создания специальных энергетических зон под центры обработки данных (ЦОДы) для нейросетей.
В беседе с «Татар-информом» Начвин отметил, что указанная инициатива затрагивает сразу два интереса Татарстана: развитие искусственного интеллекта и решение проблемы дефицита электроэнергии.
«Татарстан — очень хорошая площадка для этого, и, само собой, мы бы хотели в этом направлении двигаться, выступать как пилотная площадка. Сейчас мы работаем в этом направлении, чтобы войти в проект. У нас все необходимые энергоресурсы для этого есть. Татарстан — промышленная зона, и мы в этом плане должны стать пилотной площадкой», — пояснил министр.На федеральном уровне обсуждают создание специальных энергетических зон для развития нейросетей. В этих зонах планируют ввести особый режим энергоснабжения для размещения ЦОДов.