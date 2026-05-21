Татарстан претендует на роль пилотного региона для энергозон под ЦОДы нейросетей

21 мая 2026, 17:00

Министр цифрового развития Татарстана Илья Начвин сообщил, что республика претендует на роль пилотного региона для создания специальных энергетических зон под центры обработки данных (ЦОДы) для нейросетей.





В беседе с «Татар-информом» Начвин отметил, что указанная инициатива затрагивает сразу два интереса Татарстана: развитие искусственного интеллекта и решение проблемы дефицита электроэнергии.

«Татарстан — очень хорошая площадка для этого, и, само собой, мы бы хотели в этом направлении двигаться, выступать как пилотная площадка. Сейчас мы работаем в этом направлении, чтобы войти в проект. У нас все необходимые энергоресурсы для этого есть. Татарстан — промышленная зона, и мы в этом плане должны стать пилотной площадкой», — пояснил министр.