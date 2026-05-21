В «Новом Иерусалиме» откроется выставка абстракций «Дети Солнца»
31 мая в музее «Новый Иерусалим» (городской округ Истра) начнёт работу выставка абстрактной живописи «Когда же наступит завтра?» благотворительного проекта «Дети Солнца». Мероприятие организовали при содействии Международного общественного фонда «Российский фонд мира», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В экспозицию вошли 25 полотен, которые воспитанники детских домов и интернатов из России и Республики Беларусь создали в соавторстве с профессиональным художником-абстракционистом Сергеем Дасом.
Проект «Дети Солнца» стартовал в 2018 году. За это время он прошёл в 14 регионах России и 5 регионах Беларуси, участники создали более 700 полотен. В текущем году его реализуют в Московской области и Беларуси.
Мероприятие даёт детям с ограниченными возможностями здоровья, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, уникальный шанс выразить себя через абстрактное искусствою Программа включает арт-терапию, выставки, посещение музеев и общение с художниками. В финале каждого цикла организаторы проводят благотворительный аукцион, а вырученные средства направляют на поддержку учреждений-участников.
Музей «Новый Иерусалим» принимает выставку «Дети Солнца» уже во второй раз: первая экспозиция прошла в 2021–2022 годах. Новый проект подчёркивает последовательную поддержку музеем социально значимых инициатив на стыке искусства и терапии и приглашает общество к открытой дискуссии о роли культурных учреждений в социальной адаптации подростков.
Руководитель проекта — Игорь Сычкин, председатель Орловского отделения «Российского Фонда Мира». Идеолог — профессиональный художник-абстракционист Сергей Ладошин (творческий псевдоним Сергей Дас, род. 1974), почётный член Российской Академии Художеств, член Творческого союза художников России и Международной федерации художников.
Более подробную информацию о проекте можно найти на сайте музея «Новый Иерусалим». Возрастное ограничение: 0+.
Читайте также: